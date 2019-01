McConnell asegura que el Senado no contemplará un proyecto presupuestario de los demócratas si no incluye el muro

Publicado 03/01/2019 3:26:33 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha asegurado este miércoles que la Cámara Alta "no perderá el tiempo" con un proyecto presupuestario impulsado por los demócratas en la Cámara de Representantes que no incluya la financiación del muro fronterizo exigido por el presidente, Donald Trump.

"El Senado no perderá su tiempo teniendo en consideración un proyecto de los demócratas que no logrará la aprobación de la Cámara y que no contará con la firma del presidente", ha aseverado McConnell, según ha recogido el diario local 'The Washington Examiner'.

"La legislación que los demócratas quieren votar mañana en la Cámara de Representantes no supondrá una contribución seria a las negociaciones que han tenido lugar entre la Administración y la mayoría demócrata en la Cámara Baja", ha aseverado el senador.

Así, ha destacado que el borrador "no es comprensible e ignora la necesidad de incrementar la seguridad fronteriza". "Es la clase de propuesta que esperas si los demócratas buscan un show político en vez de trabajar para ayudar a gobernar este país", ha afirmado.

McConnell ha insistido en que rechazará el proyecto de los demócratas para financiar nueve de los departamentos del Gobierno, que se encuentran parcialmente cerrados, dado que el borrador no incluye los 5.000 millones de dólares para la construcción del muro.