Media Luna Roja denuncia una decena de heridos por un nuevo ataque de colonos israelíes en Cisjordania

Imagen de archivo de la operación militar de Israel en Tubas (Cisjordania) - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez palestinos han resultado heridos este sábado durante un nuevo ataque protagonizado por colonos israelíes en Cisjordania, donde una operación militar lanzada el pasado miércoles por el Ejército en la gobernación de Tubas, en el noreste, ha dejado 166 heridos desde su comienzo.

El ataque de los colonos, ha ocurrido en la zona de Jalail al Luz, al este de Belén. La Media Luna Roja palestina ha informado de que ha recibido a un herido de bala y otros tres palestinos han necesitado de hospitalización a consecuencia de varios golpes recibidos. Los otros seis heridos han recibido atención médica in situ.

Fuentes de seguridad han explicado a la agencia oficial de noticias palestinas Wafa que los colonos se presentaron en el lugar con la intención de prender fuego a un domicilio pero los residentes de la zona consiguieron impedirlo.

Mientras tanto, en Tubas, el Ejército de Israel ha continuado con sus operaciones por cuarto día consecutivo y extendido su actividad a la cercana localidad de Aqaba, en el norte, y Tayasir, al este.

El Ejército explicó al principio que se trataba de una operación para facilitar la "operación de movimiento" en medio de nuevas protestas de grupos palestinos que llevan meses denunciando una campaña de desplazamiento forzado orquestada por Israel en el norte de Cisjordania y sus campamentos de refugiados.

El responsable de la sección local de prisioneos, Kamal Bani Odeh, ha informado a Wafa de 29 detenciones provisionales en el cercano campamento de Al Fara aunque todos los palestinos acabaron en libertad poco después, excepto uno.

Desde el miércoles, los equipos médicos han tratado más de 166 heridos por palizas, alrededor de 60 de los cuales fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento, mientras que el Club de Prisioneros registró alrededor de 200 casos de detención, la mayoría de los cuales fueron liberados por la ocupación poco después en la gobernación, ahora mismo bajo toque de queda.