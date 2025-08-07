La Media Luna Roja Palestina denuncia la muerte de uno de sus trabajadores en Gaza tras un ataque israelí

Colas por la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Media Luna Roja Palestina ha denunciado este jueves la muerte de uno de sus trabajadores humanitarios por disparos del Ejército de Israel durante una cola para recibir ayuda en ciudad de Gaza, en el centro del enclave, lo que eleva el total de empleados muertos a 53 desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.

La organización ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que el trabajador de 44 años, identificado como Ashraf Suleiman Eid Yusef, trabajaba en el departamento de servicios administrativos del hospital de campaña de Saraya.

Esto se produce después de que en la víspera la Media Luna Roja Palestina denunciase un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra su sede en la ciudad gazatí de Jan Yunis tras la muerte de otro trabajador humanitario y de al menos tres civiles en otro ataque registrado el pasado fin de semana.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en más de 61.100 los muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras el atentado del 7 de octubre de 2023.