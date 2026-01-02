Médicos del Mundo rechaza los argumentos de Israel para suspender su registro para operar en Palestina

Los equipos de Protección Civil de la Franja de Gaza acordonan la zona tras el derrumbe de un edificio en el área de Al Saraya - Europa Press/Contacto/Hashim Zimmo, Hashem Zimmo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos del Mundo ha rechazado este viernes los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Israel para suspender su registro para operar en los Territorios Palestinos Ocupados, después de que se confirmara que es una de las más de 35 ONG afectadas por esta medida, duramente criticada por la comunidad internacional.

Médicos del Mundo ha rechazado las "infundadas acusaciones de colaboración con el terrorismo" vertidas por Israel, que afirma que la medida deriva de presuntos lazos de estas 37 organizaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras organizaciones, lo que "afecta gravemente a la acción humanitaria y al acceso a la atención sanitaria de la población palestina", según la ONG.

"Las ONG operan bajo estrictos marcos de cumplimiento exigidos por los donantes, que incluyen auditorías, controles de financiación del terrorismo y requisitos de diligencia debida que cumplen con los estándares internacionales", ha dicho, antes de incidir en que "ha actuado en todo momento conforme a los mecanismos de coordinación humanitaria establecidos a través del sistema de enlace entre la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas y las autoridades civiles y militares israelíes (COGAT); así como con las autoridades palestinas que legítimamente coordinan la llegada de ayuda humanitaria a su población en Gaza y Cisjordania".

Asimismo, ha destacado que "nunca ha compartido listados de su personal con autoridades israelíes en respeto estricto a los principios éticos humanitarios y a la legislación europea de protección de datos". "Teniendo en cuenta que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados y con el precedente de que dos de nuestras oficinas en Gaza han sido destruidas por el ejército de Israel, la obligación es garantizar la seguridad de nuestros equipos desde todo punto de vista", ha añadido.

"Las ONG internacionales sostienen actualmente una parte esencial del sistema de salud en Gaza. De los 80 socios activos en el sector salud, 44 son organizaciones internacionales, lo que significa que su expulsión supondría la pérdida de más de la mitad de la capacidad operativa del Clúster de Salud", ha sostenido Médicos del Mundo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "estas organizaciones gestionan o apoyan el 60 por ciento de los hospitales de campaña, el 42 por ciento de los centros de atención primaria y el 23 por ciento de los puntos médicos". "Además, los hospitales de campaña gestionados por ONG internacionales funcionan como centros de referencia para entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de los casos de emergencia", ha puntualizado.

Por ello, ha incidido en que la decisión de Israel "pone en serio riesgo la continuidad de la atención sanitaria en un contexto ya marcado por una crisis humanitaria extrema", al tiempo que ha subrayado que "limitar la presencia de actores humanitarios independientes a través de trabas administrativas intencionadamente constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario y debilita gravemente la respuesta humanitaria en Gaza y Cisjordania".