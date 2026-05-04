Mélenchon volverá a ser candidato a la Presidencia gala por Francia Insumisa

Archivo - El líder de la formación izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon - Europa Press/Contacto/Sandrine Thesillat - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de la formación izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha confirmado este domingo su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 --la cuarta vez que participará en la carrera al palacio del Elíseo tras los procesos electorales de 2012, 2017 y 2022--, unos comicios para los que se ha considerado "el mejor preparado" de su partido.

"Sí, soy candidato", ha afirmado al inicio de una entrevista con la cadena francesa TF1 en la que ha alegado ser "el mejor preparado" dentro de Francia Insumisa y que "el contexto y la urgencia de la situación dictaron la decisión" del partido.

El político de izquierda ha afeado asimismo las "divisiones internas dentro de los partidos" que "conducen a una multitud de candidaturas y confusión", argumentando que esta es una situación que no se da en su formación: "Para nosotros es sencillo. Hay un solo equipo, un solo programa, un solo candidato", ha afirmado antes de precisar que su equipo electoral "será el rostro" de su "futuro gobierno".

En cuanto a la competición con el resto de candidatos, y tras quedarse en 2022 a poco más de 420.000 votos de pasar a la segunda vuelta, Mélenchon se ha mostrado optimista acerca de sus posibilidades de superar a la ultraderechista Agrupación Nacional independientemente de si lidera la candidatura el presidente del partido, Jordan Bardella, o Marine Le Pen, líder de la formación.

"Son el principal rival, ya que parece que van a ganar" ha apuntado Mélenchon antes de espetar: "Sinceramente, no me lo creo. Ni siquiera sé si llegarán a la segunda vuelta". "Creo que los vamos a derrotar contundentemente", ha agregado.

El líder de Francia Insumisa ha abordado de este modo una candidatura que encara con un ojo puesto en el panorama internacional, señalando "sin ánimo de alarmar, pero con lucidez", que la humanidad está "entrando en una época muy turbulenta de la historia mundial". "Nos vemos amenazados por una guerra generalizada y por un cambio climático drástico", ha alertado antes de advertir que "se avecina una crisis económica y social".