Meloni acusa a Israel de "sobrepasar el límite de la proporcionalidad" tras su ataque contra el hospital de Jan Yunis

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha acusado este miércoles a las autoridades de Israel de "sobrepasar el límite de la proporcionalidad" tras el ataque perpetrado el lunes contra un hospital situado en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde murieron una veintena de personas, entre ellos cinco periodistas.

Durante su intervención en el marco del Encuentro de Rimini, un festival católico anual que se celebra todos los años en la citada ciudad italiana, Meloni ha condenado el ataque israelí contra el Hospital Naser.

"No hemos dudado ni un segundo en apoyar el derecho de Israel a defenderse tras el horror del 7 de octubre de 2023, pero no podemos permanecer en silencio ahora que se ha cruzado el límite de la proporcionalidad", ha lamentado.

Así, ha señalado que estos ataques "se han llevado demasiadas vidas inocentes y afectan incluso a comunidad cristianas". "El asesinato de periodistas no tiene justificación alguna. Es un ataque inaceptable contra la libertad de prensa y contra todos aquellos que arriesgan sus vidas para informar sobre la tragedia de la guerra", ha dicho, según informaciones del diario 'L'Espresso'.

"Italia está reafirmando su papel en Gaza", ha dicho, al tiempo que ha destacado las evacuaciones realizadas de pacientes en estado crítico desde el enclave palestino. "Hay algunos que pasan de largo y otros que salvan niños. Estoy orgullosa de ser de los segundos", ha añadido.

Además, Meloni ha lamentado que la Unión Europa "se dirige a la irrelevancia geopolítica" al ser "incapaz de responder de forma efectiva a los desafíos en materia de competencia que constituyen China y Estados Unidos". "Estoy de acuerdo con otras críticas que he escuchado sobre la situación actual de la UE, y llevo muchos años criticándo esto", ha apuntado.