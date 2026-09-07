Meloni cree que la zona Schengen "solo" será posible "si todos los países miembros hacen su parte"

La primera ministra italiana, Georgia Meloni (archivo) - Europa Press/Contacto/Italian Prima Minister Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha vuelto a criticar este lunes la política migratoria de los países europeos y ha advertido de que preservar la zona Schengen de libre circulación de personas "solo" será posible "si todos los Estados miembro hacen su parte".

"La preservación de la zona Schengen solo será posible si se protegen las fronteras de la Unión Europea", ha afirmado Meloni desde el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, donde ha recibido al primer ministro belga, Bart de Bever.

"Hemos tenido un verano muy turbulento que pone en entredicho la capacidad de Europa para responder a crisis en este ámbito. Estoy firmemente convencida de que la zona Schengen solo se puede proteger si se protegen las fronteras exteriores de la UE y solo si todos los Estados miembro siguen haciendo su parte en la lucha contra los traficantes y la inmigración ilegal masiva", ha planteado.

Meloni ha destacado la afinidad con el Gobierno belga en materia migratoria. "Estamos de acuerdo con Bart en el grupo de trabajo de migración del Consejo de Europa. Estamos de acuerdo también en que es esencial desde esta perspectiva seguir el trabajo que hemos iniciado para interpretar y aplicar más eficazmente las convenciones internacionales, empezando por la Convención Europea de Derechos Humanos", ha añadido.

La responsable italiana ha recordado que ambos han suscrito la Declaración de Chisinau que reafirma el derecho soberano de los países a controlar la entrada y residencia de extranjeros. "Es un buen punto de partida. Demuestra el éxito que hemos tenido en la colaboración de los últimos meses y años", ha apuntado.

Italia anunció la suspensión del espacio Schengen el pasado 8 de agosto en respuesta a la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 de julio, lo que supuso la imposición de controles migratorios a viajeros procedentes de España. El Gobierno español ha impuesto controles a viajeros procedentes de Italia como medida de reciprocidad.