Meloni insiste en "extremar" la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

Giorgia Meloni, durante un evento en Milán
Giorgia Meloni, durante un evento en Milán - Europa Press/Contacto/Alessandro Bremec
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 14 agosto 2026 10:21
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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha insistido en que su país seguirá "extremando" la vigilancia de cara a una supuesta llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta este próximo sábado e insistido en que la "gran mayoría" de los países europeos comparte las drásticas medidas adoptadas por su Gobierno, como la suspensión del acuerdo Schengen con España.

"Hoy en día, la gran mayoría de las naciones europeas comparten la postura que Italia ha expresado en los últimos días", ha asegurado Meloni en una entrevista publicada este viernes con el diario económico 'Milano Finanza'.

"La prioridad de Europa", ha añadido la primera ministra italiana, "es proteger sus fronteras exteriores de la inmigración descontrolada, eliminar cualquier riesgo para la seguridad y el terrorismo, y defender la libertad de circulación que constituye la base del sistema Schengen",

Meloni iniste en que la "posible nueva oleada" del 15 de agosto obliga a las autoridades italianas a mantenerse "extremadamente vigilantes y a seguir adoptando todas las medidas necesarias" y ha prometido que su gobierno "seguirá trabajando para consolidar los resultados alcanzados hasta ahora".

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