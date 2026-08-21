Meloni reconoce que pensaba que la relación con Trump "sería más fácil" por su afinidad ideológica

Archivo - La primera minista de Italia, Giorgia Meloni. - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha señalado este viernes que pensaba que la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sería más fácil" debido a la afinidad ideológica entre ambos, aunque "las cosas han ido de otra manera", después de desencuentros personales y de un choque por el uso de las bases militares en Europa para atacar Irán.

"Es evidente que pensaba que sería más fácil con Donald Trump, dadas nuestras posiciones convergentes sobre la inmigración y la cultura 'woke'", ha indicado la dirigente italiana en una entrevista en el diario estadounidense 'The New York Times'.

En todo caso, reconoce que "las cosas han ido de otra manera", a la vista de la crisis personal entre ambos después de que el pasado junio Trump afirmara que Meloni le había "suplicado" hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 en Évian, y accedió por "pena".

Meloni respondió de manera tajante al señalar que la amistad que mantenía con el mandatario norteamericano le ha costado el respaldo de parte de la población italiana y exigió el fin de los "ataques constantes y gratuitos" porque "no tienen sentido".

En el marco de la entrevista, ha admitido que lleva varias semanas sin hablarse con el presidente estadounidense y no ha definido si mantendrá contactos en las próximas semanas, al término del verano. "Sigo considerando que la unidad de Occidente es fundamental. No decido la estrategia italiana en función de mis relaciones personales", ha recalcado,

Así las cosas, ha defendido redefinir el papel de Italia en el contexto geopolítico insistiendo en su rechazo a un país "sumiso" o que "se considere inferior a los demás".