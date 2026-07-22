Meloni reivindica que Italia cambió la gestión de la migración en Europa y pone en la diana las políticas verdes

La primera ministra Giorgia Meloni, durante declaraciones conjuntas tras la visita de su homólogo de Portugal. - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado este miércoles que el país ha logrado cambiar la gestión de la migración en Europa, incidiendo en que se abre paso el modelo de su Ejecutivo, al tiempo que se ha fijado como próximo objetivo modificar las políticas verdes.

"Habíamos prometido a los italianos que cambiaríamos Europa en la gestión de los flujos migratorios, y lo estamos haciendo. El reglamento de retornos es una de las demostraciones más evidentes", ha afirmado la dirigente italiana en una entrevista con el diario 'Il Giornale', en referencia al pacto de migración y asilo europeo.

Meloni ha recalcado que la normativa aprobada a nivel comunitario "permite repatriar más rápidamente a quienes no tienen derecho a quedarse con nosotros y permite abrir centros de repatriación en países terceros, de hecho siguiendo el camino abierto por Italia con el acuerdo con Albania", incidiendo en la influencia de Roma en la legislación europea.

Así las cosas ha sacado pecho de que la normativa fue aprobada por una mayoría de centroderecha, lo que a su juicio demuestra lo minoritarias que resultan las posiciones del Partido Democrático y de la izquierda italiana, la oposición al tripartito de derechas italiano.

"El modelo del centroderecha italiano está logrando incidir de manera concreta en las dinámicas europeas y contamos con hacerlo también en otros expedientes, como por ejemplo en el pacto verde", ha afirmado, poniendo en la diana la política ecológica de Europa, tras señalar que es necesario una Europa "que responda de manera concreta a las necesidades de sus ciudadanos y de sus empresas".

CAÍDA DE LA MIGRACIÓN

En este sentido, preguntada por la caída de la llegada de migrantes a Italia, la primera ministra ha subrayado como "un hecho" que su Gobierno ha dado "un giro increíble" en materia migratoria. "Hemos frenado de una vez por todas el aumento descontrolado de la inmigración ilegal que veníamos observando desde hacía años y podemos afirmar, sin temor a ser desmentidos, que Italia ya no es el campo de refugiados de Europa", ha afirmado.

Pese a denunciar "trabas" y "boicots", Meloni ha reivindicado que su Ejecutivo ha reducido "drásticamente" los desembarcos en sus costas y ha elevado "notablemente" las repatriaciones. "Pero, obviamente, queremos hacer más, para consolidar este enfoque y convertirlo en algo estructural", ha indicado.

EXCLUIR DE INDEMNIZACIÓN CIVIL A QUIENES COMETAN DELITOS

Respecto al polémico caso de Mario Roggero, un joyero de 72 años condenado a casi 15 años de cárcel por matar a dos ladrones y herir a otro que atracaron su negocio, Meloni ha defendido la propuesta de una nueva ley de seguridad que excluye la posibilidad de reclamar indemnizaciones civiles a personas en el marco de delitos que han cometido.

"Es una medida de sentido común, para evitar que una persona que se ha defendido pueda ser condenada dos veces, corriendo además el riesgo de perder el fruto del trabajo de toda una vida y acabar en la ruina", ha señalado sobre el caso que ha generado enorme controversia en Italia, con los partidos de la derecha rivalizando por apoyar al joyero.

Meloni ha incidido así, en una clara referencia al caso de Roggero. "Si entras en mi casa para robarme, secuestrarme o agredirme a mí o a mi familia y, mientras lo haces, sufres un daño porque yo he reaccionado, yo responderé de las posibles responsabilidades penales, pero tú, en cualquier caso, no tienes derecho a reclamar indemnización alguna por vía civil", ha señalado.