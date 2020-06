Al menos 10 muertos y 117 heridos al estallar un camión de gasolina en una autopista del este de China

PEKÍN, 13 Jun. (Xinhua/EP) -

Al menos 10 personas han fallecido y otras 117 han resultado heridas al hacer explosión un camión de gasolina a la salida de una autopista del este de China, según han confirmado fuentes policiales.

El incidente ha ocurrido esta tarde en Wenling, provincia de Zhejiang. Según las primeras investigaciones, el camión primero hizo explosión y sus restos salieron despedidos por la autopista, colisionando con varios vehículos que circulaban por la carretera.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII