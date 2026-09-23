Al menos 11 muertos en un tiroteo durante una celebración en una vivienda en Sudáfrica

Archivo - Policías en una escena de un tiroteo en Súdafrica, 21 enero 2026 (archivo) - Chen Wei / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 11 personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un tiroteo durante una celebración en una vivienda en el este de Sudáfrica, según ha informado la Policía del país africano, sin que por ahora se hayan producido detenciones.

La información preliminar apunta a que 13 hombres y una mujer, quien se cree que estaba embarazada, estaban celebrando una fiesta en una casa cuando tres hombres llegaron y abrieron fuego contra ellos. Diez víctimas, incluida la mujer, murieron en el lugar y cuatro fueron llevadas al hospital, donde una de ellas acabó falleciendo.

La jefa de la Policía sudafricana, Puleng Puleng Dimpane, ha ordenado la activación de una operación de búsqueda de 72 horas para localizar y detener a los sospechosos del tiroteo, que tuvo lugar el martes en KwaMakhutha, al sur de Durban, según ha informado la agencia de noticias del Gobierno sudafricano, SA News.

"No hay lugar en nuestras comunidades para la pérdida insensata de vidas", ha remarcado, antes de defender que los agentes "deben actuar con decisión, movilizar todos los recursos disponibles y perseguir a los responsables hasta que sean llevados ante la justicia", ha dicho, mientras que la Policía ha recalcado que "no cejará en sus esfuerzos" para capturar a los fugados.