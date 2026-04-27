Al menos 14 muertos al estrellarse una avioneta en Sudán del Sur

Archivo - Bandera de Sudán del Sur - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas han muerto este lunes al estrellarse una avioneta en el suroeste de Yuba, capital de Sudán del Sur, ha informado este lunes la Autoridad de Aviación Civil del país (SSCAA, por sus siglas en inglés).

El organismo ha confirmado así la muerte de todas las personas que viajaban en la aeronave, una "Cessna 208 Caravan con matrícula 5Y-NOK, operada por CityLink Aviation Ltd", que despegó desde la ciudad de Yei, en el sur del país, con destino a Yuba, si bien acabó estrellándose a 20 kilómetros al suroeste de la capital sursudanesa.

Las víctimas son el piloto y los 13 pasajeros restantes, todos sursudaneses a excepción de dos ciudadanos de nacionalidad keniana, ha precisado la SSCAA en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 9.43 horas, cuando se perdió la comunicación con el aparato, "pudo haber sido causado por condiciones meteorológicas adversas, en particular por la baja visibilidad", ha detallado, si bien las autoridades pertinentes han abierto una investigación.

El organismo, que ha desplegado un equipo para recabar información, ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.