Al menos 15 personas mueren en un accidente de tráfico en el norte de Afganistán

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 15 personas han perdido la vida, entre ellas cinco miembros de una misma familia, y otras tres han resultado heridas después de que un vehículo perdiera el control y se precipitara en una carretera montañosa en la provincia de Badakhshan, en el norte de Afganistán.

Fuentes policiales citadas por el canal afgano 'Tolo News' han señalado que las malas condiciones de la carretera podrían haber causado la salida del vehículo de la carretera.

"Desafortunadamente, el accidente ocurrió en el distrito de Arghanwah cuando el vehículo cayó de una montaña, matando a 15 personas e hiriendo a otras tres", ha apuntado el director del Hospital Provincial de Badakhshan, Shafiq Hamdard.

Familiares de las víctimas han trasladado a las autoridades que el estado de las carreteras se cobra vidas cada año y ha solicitado mejoras en las infraestructuras.

En concreto, la región de Badakhshan, con grandes extensiones montañosas, se caracteriza por contar con vías muy peligrosas para el tráfico terrestre, acumulando en los últimos días múltiples accidentes con decenas de víctimas.