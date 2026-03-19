Al menos 19 muertos y varios heridos en el este de Chad tras un ataque con un dron proveniente de Sudán

Archivo - Campamento informal de desplazados sudaneses en el lado occidental de la frontera entre Chad y Sudán - Europa Press/Contacto/Adrien Vautier - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas, entre ellas un niño, han muerto y varias han resultado heridas este miércoles en la localidad de Tine, en el este de Chad, tras el impacto de un dron lanzado desde Sudán en un cementerio donde se había congregado un amplio grupo de personas, lo que ha llevado al Gobierno chadiano a ordenar el cierre de la frontera compartida y la respuesta de sus tropas "a cualquier ataque" proveniente de Sudán.

Así lo ha indicado en su web el Centro de Estudios sobre el Desarrollo y la Prevención del Extremismo (CEDPE), con sede en la capital chadiana, Yamena, que ha enmarcado estos hechos en el conflicto abierto en Sudán entre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el Ejército de Sudán y sus aliados.

Al calor del ataque, el presidente de Chad y comandante de las Fuerzas Armadas, Mahamat Deby Itno, ha decidido cerrar la totalidad de la frontera que comparte el país con Sudán, cerca de 1.300 kilómetros, y ha ordenado al Ejército que "responda a cualquier ataque" procedente del territorio sudanés, sea de las fuerzas estatales o de las RSF, según un comunicado recogido por el portal de noticias Tchad Infos.

Desde el país vecino, las Fuerzas Armadas sudanesas no se han pronunciado hasta el momento, mientras que las paramilitares RSF, acusadas por Naciones Unidas de numerosas atrocidades y crímenes de guerra en el marco del conflicto desatado en abril de 2023, se han desentendido de cualquier responsabilidad sobre los hechos.

De hecho, han condenado lo ocurrido como un "ataque terrorista" del que han culpado a "elementos del ejército vinculado a los Hermanos Musulmanes", fórmula con la que han aludido en reiteradas ocasiones a las Fuerzas Armadas sudanesas, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Expresando su "rechazo categórico a toda forma de terrorismo y ataques transfronterizos" y "sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno y pueblo de Chad", las Fuerzas de Apoyo Rápido han afeado que "no es la primera vez que este ejército terrorista utiliza drones para atacar territorio chadiano, violando reiteradamente los principios de buena vecindad y el respeto a la soberanía estatal".

Las RSF mantienen un conflicto con la organización islamista Hermanos Musulmanes, de la que acusan un supuesto dominio en la cúpula de las Fuerzas Armadas sudanesas. En esta línea, aplaudieron la semana pasada la decisión de Estados Unidos de designar como un "grupo terrorista" a su rama en Sudán, alegando que "refleja la creciente conciencia internacional sobre el inmenso sufrimiento del pueblo sudanés". Por su parte, el Gobierno sudanés pidió a Washington que diese el mismo paso con las paramilitares RSF.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que niegan ahora cualquier rol en el ataque sobre Tine, protagonizaron en cambio un enfrentamiento con tropas sudanesas a mediados de enero, si bien una semana más tarde reconocieron su responsabilidad achacando los hechos a "un error no intencionado" que tuvo lugar cuando "perseguían" a militares sudaneses, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano, sumido desde entonces en una profunda crisis humanitaria.