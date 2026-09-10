Al menos 20 estudiantes muertos en un incendio registrado en Bukavu, en el este de RDC

Archivo - Vista de una barriada de Bukavu, capital de Kivu Sur, en RDC - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 estudiantes de varias escuelas de Bukavu, en el este de República Democrática del Congo (RDC), han muerto a causa de un incendio registrado este jueves en un barrio de la localidad, bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que ha dejado asimismo un número indeterminado de heridos, han señalado las autoridades.

El incendio se ha originado a las 8.00 horas (hora local) en el distrito de Chimpunda de Bukavu, capital de la provincia de Kivu Sur, dañando decenas de viviendas y provocando estampidas entre los vecinos.

De hecho, de acuerdo a un balance preliminar recogido por Radio Okapi, algunas de las víctimas, que incluyen a alumnos de al menos dos centros educativos, murieron en la estampida. La mayoría de los heridos han requerido atención médica por inhalación de humo.