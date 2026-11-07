Al menos 22 civiles muertos en bombardeos saudíes en Saná, según los hutíes

Archivo - Bombardeo saudí en Yemen (archivo) - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 22 civiles han muerto y 30 más han resultado heridos en un bombardeo saudí sobre el distrito de Bani Hashish de la región de Saná, la capital yemení, según han denunciado las autoridades de los hutíes, que controlan la zona desde 2014.

El Ministerio de Sanidad han informado de esta cifra de fallecidos en un ataque de la aviación saudí sobre viviendas civiles en el que la mayoría de las víctimas serían mujeres y niños, informa la agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba. Entre los heridos hay un cámara de la cadena Al Masirá TV.

El Gobierno yemení ha condenado la "masacre horrorosa" en la que las viviendas han quedado totalmente destruidas con sus moradores dentro y ha denunciado los "continuos ataques a civiles, trabajadores del servicio de ambulancias y equipos de rescate" en "una violación deliberada del derecho internacional humanitario".

El presidente del Consejo Político Supremo instaurado por los hutíes en Yemen, Mahdi Mohamed al Mashat, ha prometido vengar estas muertes. "Prometemos que todos los mártires de nuestro pueblo obtendrán venganza contra el asesino de niños y mujeres (...). Les vamos a castigar por sus crímenes, por los ataques a mercados y viviendas iguales que los de los sionistas", ha añadido.