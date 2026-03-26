Al menos 23 muertos tras caer un autobús al río Padma en Bangladesh

Archivo - El río Padma en Bangladesh, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Syed Mahabubul Kader

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La caída de un autobús al río Padma mientras trataba de embarcarse este miércoles en un ferry de la terminal de la localidad bangladesí de Daulatdia, a unos 60 kilómetros de la capital, Daca, ha provocado la muerte de al menos 23 personas, según las autoridades bangladesís.

Así lo ha comunicado en redes sociales el Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, que ha indicado que los bomberos desplegados han recuperado 20 cuerpos del vehículo y que otra persona ha sido rescatada muerta por un buzo de la Marina.

Asimismo, ha señalado que la población local ha rescatado a ocho personas, entre las cuales "dos mujeres han sido declaradas muertas" tras su llegadas al hospital.

El accidente ha tenido lugar en la tarde de este miércoles, cuando el autobús, con unos 40 pasajeros a bordo, ha perdido el control sobre la plataforma desde la cual quería embarcarse en un ferry destinado al transporte de vehículos, cayendo acto seguido al río.

En aras de investigar los hechos, la Administración del distrito en el cual ha ocurrido el siniestro ha impulsado la creación de una comisión de cinco miembros que habrá de presentar un informe en los próximos días.