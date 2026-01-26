Al menos 25 muertos en ataques de las ADF en Ituri, en el noreste de RDC

Archivo - Vista de un campamento para desplazados en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto este fin de semana en ataques perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).

Christophe Munyanderu, coordinador de la Convención para el Respeto de los Derechos Humanos (CRDH/Irumu), ha confirmado que 22 personas han sido ejecutadas este domingo en la localidad de Apakolu. Al menos 15 de ellas, todos hombres, han sido asesinadas en sus viviendas, según ha precisado en un comunicado difundido en Facebook.

Además, de acuerdo a este defensor de Derechos Humanos congoleño, "varios" civiles han sido secuestrados durante el asalto, que ha tenido lugar apenas un día después de que el grupo armado haya matado a otras tres personas en las aldeas de Ahombo y Mangwalo, ubicadas en la citada provincia.

Munyanderu, que ha alertado de la "gravedad" de lo ocurrido, ha instado a las autoridades congoleñas a tomarse "en serio" la situación de seguridad en la zona, y en particular ha pedido el despliegue de militares a lo largo del río Ituri.

"Cabe señalar que este ataque rebelde se produce tras la neutralización de dos rebeldes de ADF y la captura de otros tres por parte de elementos Wazalendo, el 23 de enero, en Kazaroho, del Movimiento de Resistencia Popular de Congo (MRPC), también en territorio de Irumu", ha apuntado.