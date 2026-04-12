Al menos 30 muertos en un bombardeo de la aviación en un mercado de Nigeria

Mercado bombardeado en Jilli, en Nigeria - FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han muerto este sábado en un bombardeo de la aviación de Nigeria sobre un mercado abarrotado ubicado en el municipio de Gubio en la frontera entre los estados de Borno y Yobe, según han informado las autoridades locales. Mientras, el Ejército defiende el ataque y asegura que era un "enclave terrorista".

Los militares pretendían atacar al grupo yihadista Boko Haram, pero finalmente las bombas cayeron en el mercado, donde provocaron heridas a al menos otras 14 personas que están hospitalizadas, según recoge el portal de noticias Sahara Reporters.

El mercado semanal se celebra entre las localidades de Gubio y Geidam y en el momento del ataque estaba en plena actividad comercial, con comerciantes y compradores de las comunidades vecinas, informa el periódico 'Daily Trust'.

Vaios aviones de combate estaba persiguiendo a un grupo de milicianos de Boko Haram que se había desplazado al mercado para conseguir sumnistros, según fuentes citadas por medios nigerianos.

"Yo pude contar 56 cadáveres y ayudé a rescatar a dos heridos y a llevarlos al hospital. Creo que el número de víctimas podría ser mayor porque se están recuperando más cuerpos", ha explicado un testigo citado por Sahara Reportes.

Amnistía Internacional ha condenado el ataque y ha aseguradoque podrían ser más de cien los fallecidos en el mercado de Jalli Futchimiram Geidam.

Sin embargo, el Ejército ha justificado el bombardeo a través de su portavoz, Sanni Uba, quien ha alegado que se trataba de "un conocido enclave terrorista y logístico para terroristas y colaboradores de Estado Islámico en el África Occidental", (ISWA, por sus siglas en inglés).

"Decenas de terroristas han sido neutralizados en el ataque y sus vehículos y material han quedado destruidos", ha resaltado. Los datos previos al ataque y los posteriores también ratificaron el "éxito" de "una operación cuidadosa, bien coordinada, planificada y con información de inteligencia" contra un "corredor principal de desplazamiento de terroristas". Uba ha recordado además que los ataques en esa zona se han saldado con la muerte e ocho militares y varios más heridos.

También el gobernador del estado de Borno, Babagana Zulum, ha defendido este domingo el bombardeo y ha asegurado que el mercado estaba cerrado desde hace cinco años.