Al menos 40 mineros atrapados tras un ataque de Ucrania contra zonas bajo control ruso en Lugansk

Archivo - Un soldado del ejército ucraniano que se rindió voluntariamente sale del camión militar en la unidad militar de autoproclamada República Popular de Lugansk. - Valery Melnikov / Sputnik / ContactoPhoto

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades prorrusas de la autoproclamada Republica Popular de Lugansk han informado este lunes de que al menos 40 mineros han quedado atrapados bajo tierra tras un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas cerca de la mina de Belorechenskaya, en el este de Ucrania.

"Anoche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el recinto de la mina Belorechenskaya, causando daños a una central eléctrica. Debido al apagón se han visto atrapados bajo tierra 41 mineros", ha afirmado el líder separatista prorruso de la zona, Leonid Pasechnik, en un comunicado.

Todos ellos habrían quedado atrapados en una galería subterránea como consecuencia del ataque, según ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "se ha logrado establecer la comunicación con el grupo", a la espera de poder ofrecerles ayuda. "De momento tienen agua potable", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que los servicios de búsqueda y rescate están "tomando las medidas necesarias para rescatar a todos los mineros y restablecer el suministro eléctrico".

El ataque llega tan solo unos días después de que las autoridades de Rusia aseguraran tener el "control total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, en el este del país, una zona que han dado por "complemente liberada".

Sin embargo, ya en 2022 cuando comenzó la invasión, el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de dicha región y la de Donetsk, las cuales se anexionó en septiembre de ese mismo año, junto a Jersón y Zaporiyia.