Al menos 40 muertos tras un derrumbe en una mina de República Democrática del Congo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 40 personas han muerto tras un derrumbe ocurrido el sábado en la mina Kalando, cerca del pueblo de Mulondo, territorio de Mutshatsha, en la provincia de Lualaba, en el sur de República Democrática del Congo.

El Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala del Gobierno congoleño ha informado de que un puente improvisado sobre una zanja se derrumbó por la acumulación de mineros artesanales en medio de una avalancha humana, informa el portal de noticias congoleño Actualité.

El pánico se desató debido al parecer a los disparos efectuados por militares presentes en la zona, lo que provocó que decenas de mineros cayeran consecutivamente sobre la zanja que salvaba el puente y aplastándose unos a otros.

La zanja, excavada por una empresa minera china, servía como límite y barrera de seguridad, pero se convirtió en una trampa mortal cuando la estructura de madera colocada sobre ella cedió tras no soportar el peso de los aterrorizados trabajadores, según el informe oficial, citado por Actualité.

La cooperativa COMIKAM y los mineros artesanales han denunciado reiteradamente ante las autoridades la ocupación del yacimiento por parte de militares y actores no autorizados que habrían expulsado a las cooperativas y a los mineros artesanales en varias ocasiones en favor de socios privados chinos.

Los mineros han protestado espontáneamente tras el incidente, tras lo cual el secretario provincial de Interior se desplazó hasta el lugar para intentar mediar. Los manifestantes exigen la retirada inmediata de los militares del lugar y la apertura de una investigación independiente para depurar responsabilidades.