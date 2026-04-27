Al menos 42 muertos y diez heridos en un enfrentamiento por agua en el este de Chad

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una disputa entre dos familias por el uso de un punto de agua acaecido en el departamento de Dar Tama, en el este de Chad, se ha saldado con al menos 42 personas muertas y otras diez heridas, degenerando la misma en un ciclo de represalias en la zona.

"Lamentablemente, nos vemos obligados a anunciar 42 fallecidos y diez heridos, estos últimos evacuados al centro de la provincia (de Wadi Fira)", ha confirmado este domingo el vice primer ministro encargado de la Administración Territorial y la Descentralización, Limane Mahamat, en declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa y Publicidad de Chad ATPE.

Los hechos, según ha precisado Mahamat, e informado el portal de noticias Tchadinfos, no responden a un "enfrentamiento comunitario clásico" sino a "una disputa entre dos familias" en torno a un abrevadero que ha desatado una oleada de represalias ante las cuales ha sido enviada una misión del Gobierno a la zona.

La misma está conformada por el propio Mahamat, así como por el ministro de Defensa de Chad, Issaka Maloua Djamous, y por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abakar Abdelkremim Daoud.

Así, tras trasladar las condolencias de la Administración de Mahamat Idriss Déby Itno a los familiares de las víctimas, el viceprimer ministro ha puesto en valor la actuación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad del país para contener unos enfrentamientos que ahora están "bajo control".

Por otra parte, Mahamat ha advertido de que tomará "todas las medidas" para evitar cualquier desestabilización de la zona fronteriza con su vecino Sudán, país del que ha recibido a cientos de miles de sudaneses refugiados, por cuenta de lo cual ha despertado el temor de que la guerra que estalló en abril de 2023 tras el fracaso de las negociaciones de integración de paramilitares en el Ejército sudanés se traslade a su frontera.

Cabe señalar que esta llegada de refugiados que huyen de la guerra en Sudán ha provocado, a su vez, tensiones crecientes en torno a los propios recursos y seguridad en Chad.