Al menos 500 detenidos en Irán por espionaje y colaborar con medios "antiiraníes"

Un militar en Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan
MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comandante de Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha informado este domingo de la detención de 500 personas por espionaje y colaboración con medios de comunicación "antiiraníes".
Estos "espías" estarían enviando información "al enemigo" y a medios considerados contrarios, ha afirmado Radan, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim.
La mitad, unos 250, eran individuos relevantes que dieron información sobre objetivos para bombardeos, tenían contacto con bandas y su objetivo era "afectar al orden público".
Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado 28 de febrero una campaña de bombardeos sobre Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno en Teherán. Desde entonces han muerto más de 3.000 perosnas solo en suelo iraní, según ONG.