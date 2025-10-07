Al menos un agente sirio muerto y otros cuatro heridos en enfrentamientos con las FDS en Alepo

Las milicias kurdo-árabes niegan las acusaciones y apuntan a Damasco por un "asfixiante asedio" contra los civiles de la zona

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un agente de las fuerzas de Seguridad adscritas al Gobierno sirio ha muerto y otros cuatro han resultado heridos en enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que han estallado en las últimas horas de este lunes a las afueras de la ciudad de Alepo, en el noreste del país.

Fuentes gubernamentales han confirmado estos hechos en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA en las que han acusado a las milicias kurdo-árabes de haber atacado zonas residenciales de los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafié de Alepo con proyectiles de mortero, ametralladoras y disparos, causando la muerte de al menos un civil y heridas a otros cuatro.

Las FDS han rechazado "categóricamente" estas acusaciones, que han tachado de "completamente falsas", en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram en el que han asegurado que sus combatientes "no se han presentado en la zona desde su retirada en virtud del acuerdo del 1 de abril", aludiendo a la tregua alcanzada entonces entre el Consejo Vecinal de Sheij Maqsud y Ashrafieh y el Gobierno de Damasco.

"Lo que ocurre en los barrios de Ashrafieh y Sheij Maqsud es consecuencia de una serie de repetidos ataques de las facciones del Gobierno de Damasco contra la población civil.Han impuesto un férreo asedio humanitario y de seguridad, han cortado la ayuda humanitaria y los suministros médicos, han secuestrado a numerosos residentes y han continuado sus provocaciones diarias contra los residentes en los puestos de control y en los alrededores de los barrios", han asegurado, al tiempo que han denunciado una "peligrosa escalada" con la que los grupos adscritos a las nuevas autoridades sirias "intentan avanzar con tanques y vehículos blindados, atacando barrios residenciales con proyectiles de mortero y drones, lo que ha causado víctimas civiles y cuantiosos daños materiales".

Como resultado de estas acciones, según indican las FDS en su nota, los residentes "se han unido" a fuerzas locales para defenderse, un extremo confirmado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que ha informado asimismo de ataques de "fuerzas adscritas al Ministerio de Defensa sirio" en ambos barrios, causando importantes daños, si bien hasta el momento no ha podido confirmar que se hayan producido víctimas.

En este sentido, las FDS han "responsabilizado total y directamente" a Damasco de lo que ha calificado como un "asfixiante asedio" contra los civiles y ha advertido de que esta escalada, además de "agravar el sufrimiento" de la población siria, "amenaza la estabilidad" en la zona y "revela su deliberado desprecio por la dignidad de las personas", por lo que han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe "urgentemente" para terminar con ello.