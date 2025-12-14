Al menos cinco árabe-israelíes detenidos por las protestas de Yafo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco árabes israelíes han sido detenidos en las últimas horas como consecuencia de las protestas desatadas el sábado en la ciudad de Yafo, a las afueras de Tel Aviv, para denunciar una agresión que sufrió una mujer árabe israelí embarazada por parte de tres judíos.

La mujer, que viajaba en su coche junto a sus dos hijos por el barrio de Ayami, fue insultada con frases racistas, rociada con pulverizador de pimienta y una de sus hijas, de siete años de edad, recibió un escupitajo, hechos que provocaron la indignación de la comunidad árabe-israelí.

La Policía ha detenido este domingo por la mañana a un religioso musulmán y más tarde ha arrestado a cuatro personas más que participaron en la movilización.

"Ante el temor a nuevos disturbios y daños a la paz pública han sido detenidos hace poco cuatro participantes más de la manifestación de ayer", ha indicado la Policía, según recoge la prensa israelí.

La mujer agredida es Hanan Abú Shehadé, de 30 años de edad, según la prensa árabe. Los responsables de la agresión no han sido detenidos pese a que la Policía ha pedido la colaboración ciudadana para facilitar su localización.