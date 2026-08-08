Al menos cinco heridos en un nuevo ataque de Ucrania sobre una refinería en la región rusa de Krasnodar

Archivo - Imagen de archivo de la refinería de la ciudad rusa de Tiumén, en la región de los Urales. - Europa Press/Contacto/Maxim Slutsky - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas este sábado como consecuencia del impacto del resto de un dron ucraniano sobre una refinería en la región rusa de Krasnodar, situada en el Cáucaso, según detallan las autoridades locales.

"Se produjo un incendio en la refinería de petróleo de Ilski debido a la caída de los restos de un dron. Según la información preliminar, cinco personas resultaron heridas y están recibiendo toda la atención médica necesaria", han informado las autoridades en un mensaje en redes sociales.

Del mismo modo, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, ha denunciado un ataque ucraniano con drones sobre "instalaciones industriales de la región", si precisar más detalles. Sin embargo, medios ucranianos han adelantado que se trata de la refinería situada en la ciudad de Sizran.

Esta planta produce aproximadamente 8,9 millones de toneladas de petróleo al año, principalmente para combustible de motores y embarcaciones.

En los últimos meses, las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado una intensa campaña de ataques de largo alcance sobre instalaciones energéticas y refinerías rusas de petróleo y gas gracias al desarrollo de mejores drones de combate. Mientras, se han registrado ya varios momentos escasez en las gasolineras rusas.