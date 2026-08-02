Al menos cinco militares libaneses heridos por un ataque israelí durante una operación de escolta

Un militar libanés en el sur del país - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado que cinco de sus militares han resultado heridos leves como consecuencia de un ataque israelí durante una operación de escolta que estaban efectuando en el sur del país.

En redes sociales, el Ejército de Líbano precisa que el "ataque hostil de los israelíes" ha ocurrido en el municipio de Kfarkela, en la gobernación de Nabatiyé, uno de los principales escenarios de la invasión israelí en la región meridional de Líbano.

El ataque ocurrió mientras los militares "escoltaban un vehículo del Ejército junto a los residentes de la localidad", sin dar más detalles.

Este ataque es un nuevo episodio de tensión por la continuación de las operaciones israelíes en la zona a pesar del reciente acuerdo entre Israel y Beirut.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el comandante del Ejército de Líbano, Rodolphe Haykal, denunció que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo alcanzado con Beirut obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país, en las denominadas "zonas piloto", donde teóricamente deben recibir el control de manos de los militares israelíes.