Al menos cinco muertos y 15 desaparecidos por un derrumbe en una mina de jade en Birmania

Archivo - Imagen de archivo de un derrumbe en una mina de Hpakant, en Birmania. - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras quince se encuentran en paradero desconocido tras registrarse un derrumbe en una mina de Hpakant, en el estado de Kachin, en el norte de Birmania y fronterizo con China, según informaciones ofrecidas este martes por los equipos de rescate.

El corrimiento de tierra se produjo el domingo sobre la 1.00 horas (hora local), y los trabajos de búsqueda y rescate han tenido que suspenderse debido a las malas condiciones sobre el terreno, según informaciones de la emisora The Voice of Shan Ni, que apuntan a que el derrumbe se habría producido el 28 de junio en el vertedero de una de las canteras, que se encuentra abandonada.

En el momento del desastre, provocado por las fuertes lluvias regisrtads durante los últimos días, varias decenas de residentes se encontraban extrayendo jade de forma ilegal. Las víctimas mortales han sido identificadas como Maung Maung San, de 48 años, Soe Thein Aung, de 29, Myo Lin Htay, de 24, Win San, de 35 y Zaw Naing Lin, de 35.

Las fuertes precipitaciones están golpeando las localidades de Sai Mu, Nam Maw y otras áras del distrito de Hpakant, conocido por sus grandes minas de jade. Durante la temporada de lluvias muchas de las operaciones de minería son suspendidas precisamente para evitar víctimas en caso de derrumbe.