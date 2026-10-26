Ocho muertos en ataques de Jordania en Siria "en represalia" por el atentado a la iglesia en Karak

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Al menos ocho personas han muerto en bombardeos perpetrados este lunes por la Fuerza Aérea de Jordania contra el sur de Siria, que ha confirmado unos ataques "en coordinación" con el Gobierno de este país, extremo que ha desmentido Damasco.

Las autoridades sanitarias de Daraa, en el suroeste de Siria, han informado de la muerte de ocho civiles --incluidos tres menores, una mujer y un hombre de 65 años que fue hospitalizado pero sucumbió a las heridas de metralla-- y al menos cuatro heridos, en ataques aéreos de Jordania en varios puntos de la provincia, mientras el Ejecutivo de Ahmed al Sharaa no se ha pronunciado aún al respecto.

El Ejército de Jordania ha llevado a cabo bombardeos contra posiciones de grupos "terroristas" en el sur del país vecino, si bien ha matizado que han sido efectuados "en coordinación" con las autoridades sirias.

Los ataques, que ha enmarcado en una operación bautizada como 'Disuasión Jordana', han sido dirigidos contra "los escondites de organizaciones terroristas", sin brindar nombres ni datos al respecto, salvo que se trata de una acción "en represalia" por el atentado perpetrado el pasado viernes contra una iglesia en la localidad de Hamud que se saldó con nueve muertos y una treintena de heridos.

Las Fuerzas Armadas jordanas han asegurado que sus autores "están vinculados" con estas organizaciones, en una jornada en la que han sido detenidos tres hombres miembros de una misma familia --dos hermanos y un pariente político-- catalogados de "terroristas", por su supuesta implicación en el ataque.

Como resultado, han sido destruidas "varias bases terroristas", así como su equipamiento y "varios" combatientes de estos grupos han muerto o resultado heridos, ha informado el Ejército, antes de aseverar que "se mantendrá firme frente a quienes traten de socavar la seguridad de los jordanos".

En respuesta, el Gobieno sirio ha emitido un comunicado en el que subraya que no hubo coordinación previa y expresa su "total solidaridad" con las víctimas, familias sirias, según recoge la agencia de noticias oficial siria, SANA.

"Las autoridades pertinentes están siguiendo estrechamente la situación para evaluar las necesidades de los afectados y dar de inmediato el apoyo y la ayuda humanitaria necesarios", ha añadido.

Asimismo se informa de la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y de la apertura de contactos con Jordania. En cualquier caso, Damasco destaca la necesidad "imperativa" de coordinación bilateral en seguridad en la región fronteriza siempre respetando la soberanía de Siria y "la estabilidad de las dos naciones hermanas".

Más tarde, la Autoridad General de Puertos y Aduanas de Siria ha anunciado el cierre del paso fronterizo de Nassib con Jordania en lo que supondría una escalada en la relación bilateral.