Al menos cinco muertos por el derrumbe de tierra y lodo sobre tiendas de campaña en el centro de Gaza

Un hombre palestino refugiado en una tienda de campaña en Nuseirat, en la Franja de Gaza - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto, entre ellas dos hermanos menores de edad, a causa del derrumbe de una zanja de tierra sobre una zona de tiendas de campaña en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

Así lo recogen el diario 'Filastin' y la agencia de noticias palestina Sanad, que denuncian que entre las víctimas mortales se encuentran los hermanos Mariam y Salah Nabhan, de seis y ocho años respectivamente.

De acuerdo a las informaciones de ambos medios, todos ellos han muerto sepultados por un gran alud de arena y lodo --provocados por las intensas lluvias y la destrucción de las infraestructuras en los últimos tres años de ofensiva militar israelí-- que cayó sobre sus tiendas en el campamento de Ard al Ribat.

Las autoridades gazatíes han responsabilizado a Israel de esta "tragedia", habida cuenta que los bombardeos del Ejército israelí han destruido hogares, escuelas y refugios y obligado a miles de familias a vivir en tiendas de campaña que no los protegen de las lluvias, del frío ni posibles episodios como el registrado este lunes.

El Ministerio de Salud de la Franja, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha elevado este mismo lunes a 56 el número de víctimas mortales por derrumbes de edificios y montículos de arena en el enclave palestino.

Por otra parte, ha cifrado en 1.613 los muertos y en 5.833 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre del pasado año, mientras que desde entonces han hallado los cuerpos sin vida de 849 personas.

Así, han muerto 74.643 palestinos y resultado heridos otros 175.962 desde que el Ejército israelí iniciara su ofensiva contra la Franja el 8 de octubre de 2023, en represalia por los ataques efectuados en la víspera por milicias palestinas contra su territorio.