Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras diez han resultado heridas en un ataque perpetrado este jueves por el Ejército de Israel en el paso fronterizo de Masnaa, que se encuentra en la gobernación libanesa de Becá (este), a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado a través de un breve comunicado recogido por la agencia de noticias NNA de que se trata de un balance preliminar y sostiene que "el ataque del enemigo israelí" ha tenido como objetivo un vehículo ubicado en la carretera de Masnaa. Por el momento, el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, la cartera ministerial ha confirmado también la muerte de una persona en un ataque aéreo en la localidad de Kfardan, en la gobernación de Baalbek, que se encuentra en el extremo nororiental del país.

Israel justifica este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií libanés Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.