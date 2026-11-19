MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto, entre ellas un niño, por una explosión de gas ocurrida este jueves en la capital de Georgia, Tiflis, según ha confirmado el ministro del Interior, Sulkhan Tamazashvili.

Una negligencia en la manipulación de una estufa de gas parece haber sido la causa de la gran explosión que ha derrumbado parte de los cinco pisos del edificio residencial en el barrio de Ponichala.

En comentarios al canal de TV Imedi, el jefe del Servicio de Gestión de Emergencias, Temur Mghebrishvili, también ha confirmado el rescate en las últimas horas de una niña.

Cuatro personas permanecen atrapadas entre los escombros, de acuerdo con el balance provisional.