Al menos cinco muertos por un incendio en una fábrica de cascos en el suroeste de Sri Lanka

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este martes en un incendio registrado en una fábrica de cascos en Homagama, en el suroeste de Sri Lanka, según han informado las fuerzas de seguridad del país.

La Policía ha indicado que el incidente ha tenido lugar en un polígono industrial de la zona, situada cerca de la ciudad de Colombo. En el momento en que se produjo el fuego, unos 80 trabajadores se encontraban en el interior del edificio.

"Hasta ahora, cinco cuerpos sin vida han sido recuperados de la fábrica en llamas", ha indicado la Policía, que ha informado de que los equipos de emergencia están intentando poner las llamas bajo control y localizar a los posibles afectados, según informaciones del diario 'Daily Mirror'.

El incendio, cuyas causas ya están siendo investigadas, ha tenido lugar en la zona industrial de Katuwana. Las autoridades han abierto una investigación y han puesto en marchas las labores para identificar a las víctimas.