Al menos cinco muertos y una treintena de heridos en un atentado suicida durante un acto político en Pakistán

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y cerca de una treintena han resultado heridos en un atentado suicida durante un acto del Partido Nacionalista de Baluchistán cerca de un estadio en Quetta, en el oeste de Pakistán, sin que ningún grupo haya reclamado por el momento la autoría del ataque.

El Departamento de Sanidad de la provincia de Baluchistán ha informado del balance de víctimas y ha indicado que los heridos han sido trasladados al hospital civil de Quetta para recibir tratamiento y primeros auxilios antes de ser ingresados en traumatología, informa el diario paquistaní 'Dawn'.

No obstante, el presidente en funciones de la formación política, Sayid Tarín, ha dicho que trece miembros del partido han muerto y varios han resultado heridos durante un ataque en un aparcamiento tras el mitin del partido para conmemorar el aniversario del fallecimiento de su fundador, Ataulá Mengal.

Previamente, Tarín había publicado una foto en la red social X de una multitud reunida para el acto. En una comparecencia ante los medios desde el hospital, ha dicho que el partido ya temía un incidente de este tipo y que se había puesto en contacto con las autoridades para garantizar la seguridad.

Un portavoz de la oficina antiterrorista ha declarado que "el incidente cerca del estadio Shahwani ha sido aparentemente un atentado suicida", según ha recogido la cadena Geo TV, que ha añadido que las autoridades están recogiendo pruebas en el lugar de los hechos.

Por su parte, el Gobierno ha condenado "la explosión" y ha expresado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, ha sostenido que los "terroristas" están "tramando una atroz conspiración para sembrar la inestabilidad atacando a personas inocentes".

Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Talibán Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y grupos separatistas baluches como el grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA) --de corte etnonacionalista--, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia. La inseguridad ha repuntado en Jíber Pastunjua y Baluchistán.