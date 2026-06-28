Al menos cinco muertos en las últimas horas en incidentes criminales en zonas árabe-israelíes

Archivo - Ambulancia en Tel Aviv (archivo) - Europa Press/Contacto/JINI - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto en varios incidentes violentos relacionados con grupos criminales ocurridos en las últimas horas en el centro de Israel, incluido un coche bomba que ha matado a un hombre de 28 años y a su hijo de seis en Yafo, a las afueras de Tel Aviv, este domingo.

El hombre y el niño fueron trasladados a un hospital, pero ninguno de ellos sobrevivió debido a la gravedad de las heridas. La Policía cree que este atentado ha sido en represalia por la muerte de un adolescente la semana pasada.

La explosión del coche ha ocurrido de nuevo en una zona de mayoría árabe, donde tiene mayor incidencia la criminalidad. Tres personas más han muerto tiroteadas en Taibé y en Kalansua, otras dos localidades israelíes de mayoría árabe.

Entre los fallecidos hay un joven de 20 años muerto en Taibé y dos personas más han muerto en Kalansua, informa el diario israelí 'Haaretz' citando fuentes policiales, con lo que suman ya 166 los fallecidos en lo que va de año en este tipo de incidentes. En 2025 fueron 255 los palestinos muertos por esta violencia, según la ONG Abraham Initiatives.

La policía israelí ha reconocido que la violencia en las comunidades árabes se ha convertido "en un monstruo" derivado de la pobreza endémica y la actividad de las bandas. La guerra de Gaza y la aparición de la figura del 'ultra' Itamar Ben Gvir como ministro de Seguridad han agravado todavía más la situación.

Durante el primer año de mandato de Ben Gvir, en 2023, las tasas de homicidios en la comunidad árabe alcanzaron su nivel más alto desde el comienzo de las estadísticas, prácticamente duplicando las del año anterior. El ministro supremacista desmanteló un programa conjunto diseñado por su predecesor, Omer Barlev, y los líderes municipales árabes para combatir la delincuencia en la comunidad árabe.