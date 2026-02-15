Al menos cuatro muertos en un bombardeo israelí en Líbano a pesar del alto el fuego

Un vehículo destruido tras un ataque israelí en suelo libanés (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en un ataque aéreo israelí cerca de Masnaa, en el sur de Líbano y cerca de la frontera con Israel. Los fallecidos serían miembros del grupo palestino Yihad Islámica.

El incidente ha ocurrido en la zona de Majdel Anyar, en el valle de la Bekaa, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. En redes sociales ha circulado una imagen de un coche calcinado que sería el objetivo del ataque.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra "terroristas de Yihad Islámica". "Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado hace poco a elementos terroristas del movimiento terrorista Yihad Islámica en la zona de Majdal Anyar de Líbano", ha publicado la portavoz militar israelí en árabe, Ella Waweya, en redes sociales.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.