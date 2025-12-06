Al menos cuatro muertos por nuevos enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán

Archivo - Refugiados afganos cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán - Europa Press/Contacto/SaifurahmanSafi - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un menor, han muerto este sábado en el paso fronterizo de Spin Boldak, cercano a la ciudad afgana de Kandahar, tras estallar nuevos enfrentamientos entre las fuerzas paquistaníes y talibán en la frontera común.

Otras cuatro personas han resultado heridas por los combates, dos de ellas en estado crítico. Varios proyectiles de mortero habrían impactado en aldeas aledañas a Spin Boldak, obligando a decenas de ciudadanos afganos a huir de sus hogares, según ha recogido la agencia de noticias Jaama Press.

Esto se produce después de que el portavoz de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán, Zabehulá Muyahid, acusara a Islamabad de lanzar ataques contra suelo afgano, si bien Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha acusado a las fuerzas afganas de llevar a cabo disparos en el área fronteriza de Chaman.

"Nuestras Fuerzas Armadas han dado una respuesta inmediata, oportuna e intensa. Pakistán permanece en plena alerta y comprometido a garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos", ha señalado Zaidi en un mensaje publicado en X.

Las autoridades de Pakistán y Afganistán han mantenido durante estos dos meses varias rondas de conversaciones para intentar resolver las tensiones derivadas de las acusaciones de Islamabad por el repunte de los atentados del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

En respuesta a los ataques, Pakistán lanzó un bombardeo contra Kabul que habría tenido como objetivo al líder de TTP, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud pareció haber escapado con vida. Por su parte, los talibán lanzaron una ofensiva en la frontera, desatando combates a gran escala que pararon días después con un alto el fuego temporal.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo. Recientemente doce personas murieron tras un atentado suicida reivindicado por parte de TTP en la capital. Las fuerzas paquistaníes también frustraron en noviembre un importante ataque contra un campus militar ubicado en la región de Waziristán Sur.