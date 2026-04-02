Al menos cuatro muertos y tres heridos en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano. - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas de Israel en el marco de su ofensiva contra el sur Líbano, según ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad del país.

El último balance de víctimas proporcionado por las autoridades libanesas sitúa en 1.318 los muertos, entre los cuales hay 125 menores de edad, desde que comenzó la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado mes de febrero, y que propició la reanudación del lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá desde Líbano hacia territorio israelí.

Además, un total de 3.935 personas han resultado heridas en el marco de estos bombardeos. La Unidad de Riesgos y Desastres ha informado de que 136.321 personas permanecen desplazadas en el marco de los ataques israelíes, que han afectado en su mayor parte a la capital, Beirut, así como a zonas del sur del país.

Por su parte, Hezbolá ha reivindicado horas antes un ataque contra zonas del norte de Israel con drones y proyectiles cuyo objetivo eran posiciones del Ejército israelí, según informaciones de la cadena Al Manar, afín al grupo. Los ataques han hecho sonar las sirenas antiaéreas en zonas del norte del país.

Las fuerzas israelíes han indicado que se ha detectado el lanzamiento de unos 50 cohetes procedentes de Líbano a lo largo de la noche, si bien han confirmado que la gran mayoría han sido interceptadas.

Este mismo jueves, fuentes cercanas al asunto han indicado que las fuerzas israelíes estarían expandiendo su invasión terrestre en territorio libanés, según informaciones del portal de noticias israelí Walla, que apunta a que las tropas estarían avanzando unos 14 kilómetros hacia el norte.

La postura de Israel sobre Líbano ha hecho saltar las alarmas. De hecho, el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su "nueva frontera de seguridad" en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.