El tifón 'Kammuri' deja 17 muertos a su llegada al sur de Filipinas

Actualizado 04/12/2019 10:54:00 CET

MANILA, 4 Dic. (Reuters/EP) -

Al menos 17 personas han muerto y medio millón se han visto obligadas a desplazarse tras la llegada del tifón 'Kammuri' al sur de Filipinas, según han informado este miércoles las autoridades del país, que han instado a tomar precauciones y estar alerta a los avisos de evacuación.

La Policía ha indicado que cuatro personas han muerto ahogadas al intentar cruzar un río en las provincias de Sorsogón, Camarines Sur y Quezón, mientras otras cinco han fallecido debido a la caída de árboles en las provincias de Marinduque, Leyte y Quezón.

Por otra parte, dos hombres han sufrido un infarto en Mindoro Oriental y un pescador ha muerto electrocutado por un rayo. Una decimotercera persona ha perdido la vida por hipotermia en Quezón y otras en Camarines Sur tras electrocutarse.

La circunstancia en torno a las muertes de otras tres víctimas en Mindoro Oriental, Sorsogón y Marinduque están pendiente de confirmación, según los agentes, que estiman que otras 18 personas habrían resultado heridas y que dos siguen desaparecidas.

Cerca de 495.408 personas se encuentran en refugios tras ser evacuados a la espera de que puedan volver a sus casas, tal y como ha explicado Timbal a la agencia ANC.

"La tormenta ha dejado daños como árboles caídos y techos destrozados", ha explicado antes de indicar que algunas infraestructuras gubernamentales se han visto afectadas.

La agencia meteorológica ha alertado de que el tifón podría provocar inundaciones, deslaves y olas de hasta tres metros de altura. El lunes, las autoridades suspendieron las clases y los vuelos a nivel nacional mientras se aproximaba el tifón.

El Gobierno filipino ha declarado la alerta en al menos 50 provincias. Las clases han sido suspendidas en 20 provincias del este y el norte del país, así como en la capital, Manila. Asimismo, decenas de vuelos también se han visto afectados.

Residents stand among their damaged houses after Typhoon Kammuri hit Legazpi City, Albay, Philippines - Nino Luces / REUTERS

A view of a devastated area after Typhoon Kammuri hit Camalig town, Philippines - Nino Luces / REUTERS

Residents stand among their destroyed houses after Typhoon Kammuri hit Sorsogon Province in Philippines / REUTERS