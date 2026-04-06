Al menos diez muertos por un nuevo ataque de Israel en el centro de la Franja de Gaza

Aviones de guerra israelíes lanzan un ataque aéreo cerca de un campamento de desplazados en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas a causa de un nuevo ataque efectuado este lunes por el Ejército de Israel en el centro de la Franja de Gaza.

Fuentes del hospital Al Aqsa citadas por la agencia de noticias palestina Sanad han confirmado esta cifra de víctimas, como consecuencia de ataques con drones y disparos desde un vehículo militar cerca del campamento Al Maghazi.

Por su parte, el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha apuntado poco antes a enfrentamientos armados entre palestinos y una "banda de agentes", de la que no ha dado detalles, que habría terminado con la intervención del Ejército israelí para "proteger" al grupo de agentes.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han informado este mismo lunes de que 723 personas han muerto y 1.990 han resultado heridas por ataques de Israel a pesar del alto el fuego alcanzado para poner en marcha el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el enclave palestino.

Además, 759 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes, según estas mismas informaciones del Ministerio de Sanidad gazatí.

Asimismo, han especificado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados en Israel, según el balance oficial-- se han documentado 72.302 "mártires" y 172.090 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra podría aumentar.