Al menos doce muertos en inundaciones repentinas en Afganistán

Archivo - Residentes de Faryab, una de las provincias afectadas, limpian de lodo la calle tras inundaciones repentinas - Europa Press/Contacto/Ahmad Zubair - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y once han resultado heridas en Afganistán a causa de las fuertes nevadas e inundaciones repentinas de los últimos tres días, que han destruido centenares de viviendas y han dañado más de un millar en una serie de catástrofes que ha afectado a prácticamente la tercera parte de las provincias del país centroasiático.

"Doce ciudadanos han perdido la vida, once más están heridos", ha afirmado este jueves el portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA, por sus siglas en inglés), en declaraciones recogidas por la cadena de televisión TOLO.

Asimismo, el portavoz de la institución ha informado de que "un total de 274 viviendas han quedado completamente destruidas y 1.558 parcialmente destruidas" en las provincias afectadas, Kapisa, Parwan, Daikondi, Uruzgan, Kandahar, Helmand, Badgis, Faryab, Badajshan, Herat y Farah.

Las inundaciones han afectado también a amplias extensiones de terrenos agrícolas y de huertos, así como a infraestructuras públicas, incluidas ocho mezquitas, 209 kilómetros de carreteras, ocho puentes y 27 comercios, según ha recogido el portal de noticias Kabul Now. Además, las nevadas en algunas provincias han bloqueado carreteras principales y dejado a varios viajeros varados.