Al menos doce soldados estadounidenses heridos en un ataque iraní contra una base en Arabia Saudí

Archivo - Soldado estadounidense en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/U.S. Air Force - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce soldados estadounidenses han resultado heridos, dos de ellos graves, tras el impacto de un misil iraní este viernes contra la base aérea Príncipe Sultán, situada a unos 100 kilómetros al sur de Riad, la capital de Arabia Saudí.

"Un misil iraní ha impactado en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí este viernes, hiriendo a doce soldados estadounidenses, dos de ellos graves, y dañando varios aviones", según han informado funcionarios norteamericanos y saudíes al periódico 'The Wall Street Journal'.

Estas mismas fuentes han señalado que el Ejército iraní también ha utilizado drones para llevar a cabo este nuevo ataque contra infraestructura militar estadounidense en Oriente Próximo, en el marco de las represalias iraníes como respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel hace casi un mes contra la República Islámica.

El Ministerio de Defensa saudí ha informado en la noche de este viernes sobre la intercepción y destrucción de un misil iraní lanzado contra la provincia de Riad a través de un breve comunicado en redes, pero no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque contra la base Príncipe Sultán.

Horas antes habían denunciado el lanzamiento de seis misiles balísticos --dos interceptados-- contra la misma zona, que se añaden a las decenas de misiles y drones disparados por Irán que las autoridades saudíes aseguran haber derribado desde que se inició el conflicto el pasado 28 de febrero.