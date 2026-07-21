Al menos dos bomberos muertos durante las labores de extinción de un incendio en el suroeste de Francia

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha informado este martes ante la Asamblea Nacional del fallecimiento de dos bomberos durante las labores de extinción de un incendio en la localidad de Mérignac, en el departamento de Gironda, en el suroeste del país.

"Acabo de enterarme por el prefecto de Gironda de que dos bomberos han muerto luchando contra un incendio en Mérignac, Gironda", ha anunciado el ministro ante los diputados, agregando que se trasladará "lo antes posible" al lugar de los hechos.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha reaccionado a los dos fallecimientos en redes sociales, donde ha trasladado las "condolencias, el reconocimiento y el apoyo de la nación" a los familiares, seres queridos y bomberos de Francia.

Las llamas empezaron a propagarse este martes sobre las 14.10 en las inmediaciones del aeropuerto de Burdeos-Mérignac, al sur de las instalaciones aeroportuarias, muy cerca de un aparcamiento. El departamento de Gironda se encuentra actualmente en alerta roja por incendios forestales.

Según datos satelitales del sistema europeo Effis, nunca antes en 20 años de mediciones se habían registrado tantas zonas quemadas en Francia a mediados de julio tras los vastos incendios que azotaron el sur del país y la región de París este mes, incluyendo el del bosque de Fontainebleau.

En concreto, durante este periodo se han quemado más de 42.000 hectáreas, superando el récord anterior de 2022. La alerta naranja por la ola de calor que afecta a varios departamentos franceses y que comenzó el pasado 14 de julio en el sureste del país finalizará oficialmente este miércoles.