Al menos dos heridos y un depósito de petróleo afectado por un ataque masivo de Ucrania sobre Krasnodar (Rusia)

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ataque masivo perpetrado por las Fuerzas Armadas ucranianas durante la madrugada de este domingo sobre la provincia rusa de Krasnodar se ha saldado con dos personas heridas y numerosos incendios, afectando uno de ellos a un depósito de petróleo, según han informado las autoridades locales.

"El Krai de Krasnodar sufrió esta tarde un ataque masivo del régimen de Kiev, que fue repelido desde última hora de la tarde y durante toda la noche. Lamentablemente, hay víctimas", ha indicado en su cuenta de Telegram el gobernador regional, Veniamin Kondratiev.

Kondratiev ha puntualizado que "la situación más grave" se ha dado en la aldea de Volna, donde "un tanque de almacenamiento de petróleo, un almacén y (varios) terminales han resultado dañados". Asimismo, ha indicado que las dos personas heridas han sido trasladadas "rápidamente" a un hospital cercano, donde están recibiendo "toda la atención médica necesaria".

El ataque ha ocasionado daños, además de en la aldea de Volna, en el distrito de Temriuk, en Sochi, y en la aldea de Yurovka, en Anapa. Varias viviendas individuales han sufrido perjuicios como consecuencia del ataque, incluidos ventanas rotas y sistemas de calefacción averiados.

Desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia para el territorio de Krasnodar han desplegado 126 efectivos y 34 equipos que están trabajando en la extinción de varios incendios aún activos.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso ha comunicado la "interceptación y destrucción" durante la madrugada de hasta 68 vehículos aéreos no tripulados de origen ucraniano sobre las aguas del mar de Azov y del mar Negro, los territorios de Krasnodar y Stavropol, la República de Crimea y la región de Kursk.

Estos ataques tienen lugar después de que un total de cinco personas murieran este sábado en ataques rusos contra distintos puntos de Ucrania, según informes de las autoridades ucranianas.