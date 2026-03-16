Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania

Archivo - Una mujer pasa junto a un lugar atacado por el Ejército de Rusia en una localidad de la provincia de Dnipropetrovsk (Ucrania) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y siete han resultado heridas, entre ellas tres niños, por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra una localidad de la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania.

Así lo ha confirmado el gobernador de la zona, Oleksander Ganzha, que ha lamentado que el ataque ha tenido como objetivo el distrito de Sinelniki, donde también han resultado dañados un colegio y decenas de viviendas.

"Los servicios de búsqueda y rescate han recuperado los cuerpos sin vida de dos personas de entre los escombros", ha lamentado, según un comunicado difundido a través de Telegram, donde ha explicado que tres de los heridos se encuentran hospitalizados. "Los médicos apuntan a que su estado es moderado", ha añadido.

Ganzha ha manifestado que el resto serán "tratados en base a su estado". "Entre ellos hay dos niñas de ocho y 17 años y un menor de 17", ha aclarado.