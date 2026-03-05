Al menos dos muertos por un ataque de Israel contra un campo de refugiados palestinos en Líbano

Archivo - Soldados del ejército libanés desplegados en el campo de Beddawi, en la ciudad de Trípoli, al norte de Líbano - Europa Press/Contacto/Khaled Habashiti - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y una ha resultado herida a consecuencia de un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado esta cifra de víctimas en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA, denunciando un "ataque del enemigo israelí que tuvo como objetivo un apartamento residencial en el campamento de Bedawi", situado en la costa libanesa.

El asentamiento, fundado en 1955, se encuentra en las proximidades de la localidad homónima y en él residen cerca de 23.000 personas de acuerdo a los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) a fecha de diciembre de 2023.