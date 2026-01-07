Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego

Ambulancia en Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel contra una vivienda en ciudad de Gaza, mientras que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un "terrorista de alto rango" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado del balance de víctimas mortales, indicando que además hay "varios heridos" como consecuencia del "bombardeo por parte de aviones de la ocupación a una casa" en el barrio de Al Tufá, en el este de ciudad de Gaza.

Minutos antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet han denunciado que durante la jornada "terroristas" de Hamás "dispararon contra una zona donde operan" tropas israelíes en el norte de la Franja, lo que "constituye una violación del acuerdo de alto el fuego".

"En respuesta, las FDI y el Shin Bet han atacado a un terrorista de alto rango de la organización terrorista Hamás que estaba promoviendo complots contra nuestras fuerzas en el norte de la Franja de Gaza", reza un breve comunicado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el martes a 71.391 los muertos y 171.279 los heridos por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 424 fallecidos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el último acuerdo de alto el fuego.