Al menos dos muertos en un ataque violento registrado en un colegio cerca de Berlín

Imagen de archivo de una furgoneta de la Policía de Alemania. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

BERLÍN 27 Ago. (DPA/EP) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque violento registrado este jueves en un colegio en Gosen-Neu Zittau, en el estado federado de Brandenburgo, al sureste de Berlín, en un incidente que ha provocado la detención de un sospechoso por parte de las fuerzas de seguridad.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que las víctimas son una mujer y un hombre que se encontraban en el centro educativo en el momento del ataque. Un portavoz de la Policía ha indicado, además, que el ataque ha tenido lugar sobre las 13.45 horas (hora local), pero ha descartado que se tratase de un tiroteo.

Los servicios de emergencias han confirmado sendos fallecimientos en el lugar de los hechos. El diario 'Markische Allgemeine' ha apuntado a que el sospechoso del ataque tiene 19 años y conocía a las víctimas.