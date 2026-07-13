Al menos dos muertos y doce heridos por ataques de Rusia contra Jersón, en el sur de Ucrania

Archivo - Imagen de varios militares rusos en una barricada frente al río Dniéper en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto y doce han resultado heridas por los ataques perpetrados por Rusia durante la jornada contra la provincia de Jersón, en el sur del país, a medida que sigue adelante la invasión rusa del territorio.

La oficina de la Ficalía de Jersón ha indicado en un comunicado difundido a través de Telegram ha señalado que el Ejército ruso ha "alcanzado varias localidades en Jersón mediante el uso de la aviación, fuego de artillería y drones".

"A las 17.20 horas (hora local), dos personas habían muerto y otras doce habían resultado heridas por la agresión rusa", recoge el texto, que detalla que una mujer de 67 años ha muerto por la mañana debido a los ataques en Novovorontsovka, donde otro residente ha resultado herido.

Posteriormente, ha informado de que otro residente de 58 años que no ha sido identificado ha sufrido heridas "incompatibles con la vida", por lo que los servicios de emergencias han tenido que confirmar su deceso.

"El Ejército ruso también utilizó drones de diversos tipos en Dudchani y Novoraisk, centros regionales. En total, once civiles resultaron heridos en estas localidades. Además, se registraron daños en edificios privados y residenciales, una institución educativa, locales comerciales y empresariales, así como en vehículos oficiales, de carga y de pasajeros", ha recalcado.

"Las fuerzas de seguridad están tomando todas las medidas necesarias para documentar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso", ha zanjado.